В Нижнем Тагиле на Гальянке потушили крупный пожар 

Сегодня, 5 июня, в Нижнем Тагиле на Гальянке загорелись два гаражных бокса, переоборудованные под автосервис. Инцидент произошёл около 18:00 на улице Тагилстроевской, 6/3, сообщает ИА «Все новости».

Первая бригада огнеборцев прибыла на место в течение пяти минут. В тушении пожара были задействованы 10 единиц спецтехники, 29 человек личного состава. Как рассказал изданию начальник 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС Роман Мишин, огонь локализовали на площади 200 квадратных метров к 18:38, пострадавших нет.

Здание цветочного магазина «Жарден», которое стоит рядом с автосервисом, не пострадало. Сейчас пожарные занимаются проливкой и разбором конструкций. Причины происшествия устанавливаются.