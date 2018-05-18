Андрей Ленда прокомментировал выемку документов в мэрии и АРИСе

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда прокомментировал сегодняшний визит ФСБ в управление организационно-массовой работы и Агентство рекламно-информационного содействия (АРИС), работу которых он курирует. Напомним, в мэрии Нижнего Тагила сотрудники ФСБ провели выемку документов в кабинете главного специалиста по регулированию отношений в области наружной рекламы Светланы Стекачёвой, офис АРИСа заблокировали сотрудники Росгвардии.

«В течение трёх лет в государственные и муниципальные органы власти поступали неоднократные сообщения от анонимных и конкретных лиц с просьбой проверки деятельности МАУ “АРИС” в сфере рекламы. В ходе всех предыдущих проверок каких бы то ни было нарушений законодательства РФ выявлено не было. Сегодня поступил ещё один запрос о повторном предоставлении документов. Руководством МАУ ”АРИС” и администрацией города все необходимые документы были подготовлены и переданы для проверки надзорным органам», — заявил Андрей Ленда.

В пресс-службе ФСБ причины визита сотрудников в мэрию Нижнего Тагила и АРИС пока не комментируют.

Отметим, в данный момент проходит передача полномочий в области наружной рекламы от АРИСа к управлению муниципального имущества. Несколько лет агентство распоряжалось всеми городскими билбордами, сити-боксами и другими конструкциями, передавая их в аренду нескольким рекламным агентствам без проведения конкурсных процедур. Кто и сколько денег получает от непрозрачного бизнеса муниципального учреждения, неизвестно до сих пор, ответ на эти вопросы несколько лет пытались получить депутаты гордумы, прокуратура, ФСБ, ФАС. Год назад УФАС по Свердловской области признало деятельность АРИСа незаконной и распорядилось вернуть функции по рекламе УМИ для проведения аукционов. За год ситуация на рынке наружной рекламы Нижнего Тагила, впрочем, не изменилась.