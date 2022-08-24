Актёры драматического театра Нижнего Тагила посетили самые «красивые» цехи ЕВРАЗ НТМК

Актёры Нижнетагильского драматического театра, задействованные в спектакле «Демидовы. Версия» (16+), поставленном при поддержке ЕВРАЗа, посетили Нижнетагильский металлургический комбинат. Они познакомились с доменным и колёсобандажным цехами. Больше всего впечатлений у артистов вызвала современная доменная печь № 7 и огненные брызги, вырывающиеся из лётки во время выпуска чугуна.

Актёры активно общались с экскурсоводом, задавали различные вопросы о производстве и делали много фотографий. Многие удивились, насколько большим оказался заводской цех. Больше сцены и зрительного зала вместе взятых!

Как выяснилось, некоторые артисты были на производстве не впервые. Худрук театра Игорь Булыгин в далёком 1986 году работал на комбинате на коксохимическом производстве, сначала проходил практику на электроучастке, а потом работал на второй углеподготовке.

«Технологии не стоят на месте, и всё развивается. Я видел ещё мартеновские печи! Сейчас это всё автоматизировано, я бы даже сказал, очень чистенько. Мне есть с чем сравнить. Помню, когда на НТМК можно было войти через любую калитку. Теперь, конечно, это город в городе, такой индустриальный гигант. Если посчитать всех работников НТМК, это небольшой европейский город. 13,5 тысяч сотрудников — это прилично», — рассказал «Афише МС» художественный руководитель театра Игорь Булыгин.

Своими глазами увидеть производственные процессы и людей, которые занимаются этим непростым делом, было не только интересно, но и полезно, уверены артисты. Экскурсия на НТМК позволила им лучше понять своих героев из постановки про Демидовых и строительство металлургического завода в Нижнем Тагиле.

«Есть три составляющих артиста: талант, трудолюбие, интеллект. Расширение кругозора влияет на развитие интеллекта. Я думаю, что артисты не зря сегодня побывали на ЕВРАЗ НТМК, не зря походили по цехам. Теперь им более понятно, что же такое первая плавка на самом деле. Что такое запустить доменный цех, и почему в нашем спектакле “Демидовы. Версия” идёт сыр-бор из-за того, стоит ли гасить печь. Теперь мы точно знаем: нельзя гасить», — говорит Игорь Булыгин.