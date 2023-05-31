17 команд школьников из Нижнего Тагила представили свои проекты на конкурсе «ЕВРАЗ: Люди будущего»

30 мая в Нижнем Тагиле во Дворце культуры школьников состоялась презентация проектов программы «ЕВРАЗ: Люди будущего», в которой участвовало 17 команд из местных школ. Юные тагильчане продемонстрировали то, над чем упорно трудились последние 9 месяцев. Инклюзивный бал, аудиогид по Гальянке, восстановление парка на Руднике им. III Интернационала, детский досуговый кружок и многие другие перспективные проекты представили гостям и друг другу участники конкурса. Журналисту АН «Между строк» удалось посетить мероприятие и самой узнать, какие идеи по развитию города предлагает современная молодёжь.

По словам организаторов, программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» направлена прежде всего на обучение старшеклассников навыкам социального проектирования и предполагает вовлечение подростков в процесс развития родных городов. Для участников на протяжении 9 месяцев программы организовывались обучающие сессии по проектированию и управлению проектами, выявлению внутренних талантов, подростков обучали правильной самопрезентации, волонтёрству, фандрайзингу, также были встречи с лидерами успешных социальных и предпринимательских проектов.

Так, проектом школы № 69 стало озеленение ГГМ и организация досуговых мероприятий на территории района. К посадке растений было привлечено более 100 учащихся, а для клумб и цветников используются только переработанные материалы.

«Детям очень интересно придумывать и воплощать в жизнь свои мысли, а мы с удовольствием помогаем им реализоваться в этой сфере. Мы уверены, что подобные проекты будут интересы городу и принесут ему пользу. И сейчас, спустя 9 месяцев, доработка проектов продолжится, ребята будут всё так же совершенствовать свои идеи и продвигать их на благо города», — рассказала руководитель креативного кластера SAMORO.doc Екатерина Третьякова.

Команда школы № 24 представила проект по реконструкции и восстановлению парка на Руднике им. III Интернационала. Как поделилась куратор проекта Маргарита Насретдинова, несмотря на то, что жители микрорайона были воодушевлены их инициативой, проект парка значительно проигрывает в народном голосовании.

«Наша команда "Белые воротнички" серьёзно нацелена восстановить заброшенный парк Рудника им. III Интернационала. Для этого мы сначала провели ретроспективную фотовыставку, чтобы напомнить жителям, как хорош парк был раньше. После приступили к непосредственной работе. Благоустройство и озеленение является важной частью комфортной жизни людей в городской среде, и мы, разумеется, хотим, чтобы в парке было больше людей и он приносил им радость», — делится Маргарита Насретдинова.

Учащиеся школы № 45 устроили фестиваль-плэнер, где каждый желающий мог зарисовать историческую архитектуру родного города. Фестиваль пленэров — только часть проекта «Наследие прошлого». В будущем ребята планируют реализовывать новые форматы. Работы участников фестиваля были представлены на презентации.

Организаторы уверены, что благодаря проекту «ЕВРАЗ: Люди будущего» подрастающее поколение смогло попробовать и ощутить, каково это — участвовать в благоустройстве города и своими руками создавать его будущее.