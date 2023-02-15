10 лет назад в Челябинске упал метеорит. Вспоминаем, как это было (ВИДЕО)

Ровно 10 лет назад, 15 февраля 2013 года, на Землю упал ставший впоследствии знаменитым на весь мир челябинский метеорит. Его падение сопровождалось яркой вспышкой в небе над Челябинской, Тюменской и Свердловской областями, а в самом Челябинске взрывная волна выбила сотни окон, пострадали более тысячи человек. Материальный ущерб от падения метеорита в области оценивается более чем в миллиард рублей. Сегодня, спустя десятилетие, АН «Между строк» вспоминает, как это было.

Падение небесного тела на Челябинск произошло утром, около 09:20, когда многие челябинцы ехали на работу. В небе над городом произошла яркая вспышка, попавшая в тот день на записи видеорегистраторов тысяч людей. Сначала люди не поняли, что произошло, высказывались самые разные версии — от падения самолёта до нашествия пришельцев, что, впрочем, было не так далеко от истины. Позже выяснилось, что примерно в 30 километрах над Землёй метеорит при входе в атмосферу планеты распался на тысячи кусков, самый крупный из которых упал на дно озера Чебаркуль. Вес каменного фрагмента превышал 650 килограммов, а процесс его поднятия со дна водоёма распространили сотни мировых СМИ.

Позже на том месте, где метеорит достали из озера, была установлена памятная стела.



Фото: Анатолий Колющенко / пресс-служба губернатора Челябинской области



Химический анализ показал, что метеорит имеет каменное происхождение. Впоследствии он получил название «Челябинск» и стал частью коллекции Челябинского краеведческого музея.

Падение метеорита в Челябинской области стало настоящим культурным феноменом. Запись падения метеорита с автомобильного видеорегистратора попала в голливудский фильм «Грань будущего» (12+) с Томом Крузом в главной роли. Видео используется в картине в качестве иллюстрации инопланетного вторжения на Землю.

Ещё долгое время инцидент становился поводом для шуток и мемов, на тему падения метеорита писались картины, стихи и ставились пьесы. Озеро Чебаркуль даже стало своего рода местом паломничества, а среди молодёжи появился повышенный интерес к изучению астрономии.

Инцидент вдохновил местных предпринимателей зарегистрировать патенты на использование таких товарных знаков, как «Загадочный метеорит», «Уральский метеорит» и «Чебаркульский метеорит». В преддверии олимпиады в России в 2014 году высказывались идеи инкрустировать в медали фрагменты метеорита, однако тогда МОК не поддержал инициативу. В 2020 году акционерным обществом «Марка» была выпущена почтовая карточка, посвящённая 7-летию со дня падения челябинского метеорита.