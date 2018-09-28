Журналист Znak.com пропала по дороге из Екатеринбурга в Челябинск

Журналист и координатор челябинской редакции Znak.com Ирина Крючкова пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск.

Крючкова выехала в Челябинск 26 сентября около 15:00 и должна была направиться на встречу. Примерно в 16.30 Ирина позвонила женщине, с которой должна была встречаться, сообщила, что едет и что у неё конфликт с водителем автомобиля (по предварительной информации, Bla-Bla-Car или частный извозчик) по поводу места высадки. После этого связь прервалась, затем телефон оказался выключен.

Самостоятельный поиск журналистки результатов не дал, телефон Ирины недоступен. Биллинг показал, что он находился в Челябинске в начале улицы Чичерина, а затем в районе РК «Галактика развлечений». По предварительным данным, он может быть утерян.

«Родными Ирины и нами написаны заявления в полицию Екатеринбурга и в ГУ МВД по Челябинской области. Всех, кто видел Ирину или знает о её местонахождении, просим звонить по указанным ниже номерам», — сказала шеф-редактор сайта Аксана Панова.

Приметы Ирины Крючковой: на вид 39-40 лет, волосы русые до плеч, худощавого телосложения. Была одета в синие джинсы, лёгкое голубое пальто.

Контактные телефоны: 8(908)056-80-03 (Александр), 8(912)614-86-34 (Игорь).