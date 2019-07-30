Жительница Нижнего Тагила осталась без отдыха в Турции из-за мошенников 

27-летняя жительница Нижнего Тагила Анастасия Рязанова стала жертвой мошенников, когда планировала отдых в Турции. Как сообщила АН «Между строк» сама Анастасия, она решила найти для поездки попутчика и написала об этом в специальной группе во «ВКонтакте», через некоторое время на её сообщение откликнулась некая Дарья. На протяжении недели они вместе выбирали туры на сайте «Травелата». После этого «попутчица» отправила Анастасии ссылку для оплаты выбранной путёвки, где были указаны паспортные данные обеих девушек и название сайта туроператора, поэтому никаких подозрений у тагильчанки не возникло. Она оплатила путёвку стоимостью почти 30 тысяч рублей, а новая знакомая в ответ выслала фото своей оплаты. Уже после девушка посмотрела в истории платежей банка, что все средства были перечислены на «Яндекс.Деньги», а в турагентстве заявили, что путёвку никто не бронировал.

«Перевела 29414 рублей. Через день я что-то заподозрила, стала в поиске "Яндекса" вбивать её фото и нашла страницу другой девушки с этими фото, тогда я поняла, что общаюсь с фейком. Переписка осталась, она меня заблокировала, но страницу не удалила и заходит в интернет периодически», — рассказала Анастасия.

Изначально тагильчанку всё же насторожило то, что у собеседницы на странице мало лайков и комментариев, поэтому попросила фото паспорта. Когда Дарья прислала фотографию документа, подозрения исчезли. Позже выяснилось, что и это было обманом.

Тагильчанка обратилась с заявлением в отдел полиции №20. Правоохранители выяснили, что номер телефона «попутчицы» зарегистрирован в Тюменской области. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным МУ МВД «Нижнетагильское», за 6 месяцев 2019 года сотрудниками следственных подразделений возбуждено 153 уголовных дела по фактам совершения мошенничеств, из них 148 — с использованием мобильной связи.

Сотрудники полиции просят тагильчан быть бдительнее, не сообщать никому номера своих банковских карт, а также не перечислять средства неизвестным лицам. В случае если по телефону поступил звонок о возможных несанкционированных операциях по вашей карте, ни в коем случае не называйте незнакомцам данные своей карты: незамедлительно обращайтесь в офис банка, где оформлялась карта, для проверки информации. Также обязательно сообщайте в органы внутренних дел о возможных фактах мошенничества.