Жители Свердловской области с антителами к коронавирусу смогут получить QR-код

В Свердловской области появился легальный способ получить QR-код на «Госуслугах» тем, кто переболел коронавирусом без симптомов или без вызова участкового врача и теста через поликлинику, заявил на брифинге заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, для этого надо принести лечащему врачу результаты анализа на антитела.

«Бывает, что у человека находят большое количество антител, это означает, что он бессимптомно переболел. Тогда он обращается к врачу, который вносит пациента в специальный реестр, и тот получает QR-код», — сказал Креков.

Источники в Министерстве здравоохранения Свердловской области отметили, что внести переболевшего в реестр может только участковый врач. К нему надо прийти с анализом на антитела IgG по системе измерения в ОЕ/мл. Если антител будет много, то участковый действительно выпишет такую же справку, какая выдается официально переболевшим. После этого человеку придёт QR-код на сайте «Госуслуги». Ранее QR-код получали только после вакцинации от коронавируса либо после болезни.

Ранее вице-губернатор озвучил сроки введения нерабочих дней в регионе и начала действия QR-кодов. Нерабочие дни в регионе продлятся с 30 октября до 7 ноября. Вводить их раньше, по словам Крекова, не планируется.