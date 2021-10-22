​​​​​​​ВАЖНО. В Свердловской области снова вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а QR-коды начнут действовать раньше

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга, посвящённого мерам по противодействию COVID-19, озвучил сроки введения нерабочих дней в регионе и начала действия QR-кодов.
Нерабочие дни в регионе продлятся с 30 октября до 7 ноября. Вводить их раньше, по словам Крекова, не планируется. Также, по его словам, каникулы для школьников продлевать не планируется. Колледжи в этот период отправятся на каникулы, руководству вузов власти тоже рекомендуют отправить студентов на дистант.
«Мы создадим возможности для того, чтобы дети посещали дошкольные учреждения. Дежурные группы будут работать в требуемом объёме, которые обеспечат функционирование предприятий непрерывного цикла, ряда других учреждений. Будет работать полностью система здравоохранения. Поэтому дежурные группы будут востребованы», — отметил он.
При этом в Свердловской области пересмотрели сроки введения QR-кодов — для части учреждений они начнут действовать на неделю раньше планируемого срока, с 30 октября, а не ранее анонсированного 8 ноября.
С 25 октября QR-коды начнут работать в государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области. С 30 октября QR-коды нужны будут при посещении театров, кино, филармонии, кинотеатров, ДК, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха и санаториев. Торговым центрам, ресторанам, фитнес-центрам и другим предприятиям сферы услуг также рекомендовали внедрить систему QR-кодов.
Вице-губернатор объяснил досрочное введение QR-кодов «ухудшившейся эпидемиологической обстановкой».
Также в Свердловской области вновь вводят режим самоизоляции: невакцинированные и не переболевшие ковидом люди старше 65 лет, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Соответствующий документ исполняющий обязанности губернатора подпишет сегодня.
«Сегодня выйдет указ исполняющего обязанности губернатора Свердловской области, в котором будет введена обязательная самоизоляция всех лиц старше 65 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, переболел или начал процесс вакцинирования. Все остальные лица старше 65 лет должны будут находиться на самоизоляции, поскольку этот возраст доминирует среди погибших от коронавируса, в том числе в последние недели», — заявил Креков.