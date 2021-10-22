​​​​​​​ВАЖНО. В Свердловской области снова вводят режим самоизоляции для людей старше 65 лет, а QR-коды начнут действовать раньше

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков во время брифинга, посвящённого мерам по противодействию COVID-19, озвучил сроки введения нерабочих дней в регионе и начала действия QR-кодов.

Нерабочие дни в регионе продлятся с 30 октября до 7 ноября. Вводить их раньше, по словам Крекова, не планируется. Также, по его словам, каникулы для школьников продлевать не планируется. Колледжи в этот период отправятся на каникулы, руководству вузов власти тоже рекомендуют отправить студентов на дистант.

«Мы создадим возможности для того, чтобы дети посещали дошкольные учреждения. Дежурные группы будут работать в требуемом объёме, которые обеспечат функционирование предприятий непрерывного цикла, ряда других учреждений. Будет работать полностью система здравоохранения. Поэтому дежурные группы будут востребованы», — отметил он.

При этом в Свердловской области пересмотрели сроки введения QR-кодов — для части учреждений они начнут действовать на неделю раньше планируемого срока, с 30 октября, а не ранее анонсированного 8 ноября.

С 25 октября QR-коды начнут работать в государственных и муниципальных учреждениях Свердловской области. С 30 октября QR-коды нужны будут при посещении театров, кино, филармонии, кинотеатров, ДК, салонов красоты, баз отдыха, домов отдыха и санаториев. Торговым центрам, ресторанам, фитнес-центрам и другим предприятиям сферы услуг также рекомендовали внедрить систему QR-кодов.

Вице-губернатор объяснил досрочное введение QR-кодов «ухудшившейся эпидемиологической обстановкой».

Также в Свердловской области вновь вводят режим самоизоляции: невакцинированные и не переболевшие ковидом люди старше 65 лет, а также люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Соответствующий документ исполняющий обязанности губернатора подпишет сегодня.