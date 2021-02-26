Житель Нижнего Тагила выиграл суд у автосалона, навязавшего дополнительные услуги при покупке авто 

В Нижнем Тагиле специалисты отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей помогли вернуть тагильчанину деньги, которые он переплатил при покупке авто. Мужчина оформил в автосалоне кредит, а дилер включил в договор дополнительные услуги. Про них покупатель узнал позже, когда внимательно прочитал документы.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе экспертиз в сфере защиты прав потребителей филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО», покупателю были навязаны услуги по эвакуации транспортного средства и технической помощи на дороге, а также договор страхования и договор на оказание юридических услуг. Специалисты консультационного пункта Роспотребнадзора провели правовой анализ договора купли-продажи автомобиля, на основании которого составили исковое заявление о взыскании с продавца уплаченных потребителем денежных средств в полном объёме, неустоек, а также компенсации морального вреда.

«Вместе с тем в ходе судебного процесса к участию в деле был привлечён исполнитель по договору по организации эвакуации транспортного средства и технической помощи на дороге, которым были представлены документы, содержание которых сводилось к тому, что последним была реализована продажа энного количества электронных карт, в состав которых входят услуги по организации эвакуации транспортного средства и техническая помощь на дороге неопределённому кругу лиц, а те в свою очередь реализуют данные электронные карты неопределённому кругу лиц, то есть продавцу, у которого и приобрёл автомобиль наш потребитель», — рассказали в консультационном отделе.

Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила от 30 ноября 2020 года требования потребителя были полностью удовлетворены. С автосалона был взыскан штраф за несоблюдение требований в добровольном порядке.

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