Житель Нижнего Тагила пытался незаконно продать кастет, переделанный из устройства для отбивания мяса

В линейном отделе МВД России на станции Нижний Тагил в отношение 18-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконный сбыт холодного оружия». По информации пресс-службы ведомства, подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативного мероприятия «Проверочная закупка». Молодой человек пытался продать предмет, похожий на кастет.

Задержанный пояснил полицейским, что около двух лет назад заказал кастет для отбивания мяса в интернет-магазине и сам переделал приспособление для того, чтобы его можно было использовать в целях обороны. Экспертиза показала, что данный предмет является холодным оружием.