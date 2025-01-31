Жильцы дома на улице Кленовой в Нижнем Тагиле жалуются на нечеловеческие условия проживания

Жильцы дома на улице Кленовой в Нижнем Тагиле жалуются на ужасные условия проживания. В здании постоянные протечки, ржавые трубы и прогнившие конструкции. На днях в одной из квартир рухнул потолок. По словам проживающих, они много лет обращались за помощью в различные инстанции, указывая на ужасное состояние дома, но безуспешно.

«Дом 1953 года постройки представляет собой малоэтажное здание с кирпичными стенами и деревянными перекрытиями. Здесь нет ни газоснабжения, ни современных условий для комфортной жизни. В строении всего 12 квартир, и большая часть жильцов — это пенсионеры, которые прожили здесь десятки лет. Среди жильцов есть даже лежачая пенсионерка. Молодёжь и семьи с детьми боятся жить в таком доме, ведь его состояние вызывает серьёзные опасения — это не просто неудобные условия, но и реальная угроза жизни. На днях в одной из квартир просто рухнул потолок», — рассказала URA.RU Олеся Богатова.

По словам тагильчанки, на протяжении нескольких лет дом разрушается буквально на глазах.

«Стены покрыты трещинами, перекрытия гниют и выглядят ненадежно, а в некоторых местах можно даже увидеть дыры. Дом “трещит по швам” и с каждым годом становится всё менее пригодным для проживания. Мы обеспокоены отсутствием капитального ремонта или переселения, ведь здание явно не соответствует современным стандартам безопасности и комфорта», — считает женщина.

Олеся отмечает, что управляющие компании, меняющиеся регулярно, проводят в доме лишь косметический ремонт, и какое-то время он визуально выглядел приемлемо.

«Сейчас состояние дома критическое: деревянные конструкции прогнили, стены покрыты трещинами, а фундамент рушится. Проживание в этом доме стало попросту небезопасным, ведь в любой момент может произойти обрушение, и мы, жильцы, окажемся под завалами. Мы писали обращения в прокуратуру и СКР, однако никакой реакции не последовало. Мы начали собирать деньги мне на билет в Москву, чтобы озвучить проблему на самом высоком уровне», — говорит тагильчанка.

Как сообщает URA.RU, ранее многоквартирный дом находился под управлением компании «Первый региональный оператор», но в 2024 году она была признана банкротом. Новым ответственным за дом стал московский оператор УКИКО, которым руководит уральский бизнесмен Виктор Старокожев. За последний год эта компания значительно расширила сферу своей деятельности, получив лицензию на более чем 700 домов в различных городах Свердловской области, включая Кировград, Нижний Тагил, Сысерть, Нижнюю Туру, Сосьву, Серов, Реж, Первоуральск и Берёзовский.

«Многолетнее неисполнение собственниками и нанимателями помещений МКД обязанностей по оплате расходов на содержание общего имущества в МКД привело к отсутствию необходимого содержания и отсутствию своевременного проведения текущего ремонта общего имущества в доме. Это в значительной мере ухудшило техническое состояние несущих и ограждающих конструктивных элементов дома. На основании предписания организацией выполнены работы по устранению протечек с кровли дома», — отметил Виктор Старокожев.

Тем временем представители свердловского «Народного фронта» ознакомились с ситуацией и взяли её под контроль.

«Обратились в надзорные органы. Добиваемся оперативного приведения жилья в нормативное состояние или переселения людей в безопасные квартиры», — сообщили URA.RU в организации.