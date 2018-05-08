Замачальника свердловской ИК-16 признан виновным в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности

Накануне Краснотурьинский городской суд признал виновным 43-летнего бывшего заместителя начальника женской ИК-16 Павла Синицына в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности.

«В колонии организовано ткацкое производство, где остаются излишки ткани, – рассказал “Вечернему Краснотурьинску” помощник прокурора города Егор Харламов. – Дважды в период с ноября 2015 года по июнь 2016 года мужчина выдал излишки за поступления в колонию партии новой ткани. При этом заранее договорился с руководством коммерческой фирмы, что на её счёт из бюджета колонии поступят средства на оплату этих излишек. Фактически не поставленный товар оплачивался организацией из бюджета, а позже наличные деньги передавались предпринимательницей подсудимому».

Уточняется, что обвиняемый участвовал в управлении данной фирмой и оказывал ей преференции при госзаказах. В суде по всем пунктам обвинения подсудимый признал свою вину. Суд назначил Синицыну штраф в размере 300 тысяч рублей, хотя гособвинение настаивало на трёх годах лишения свободы.

По информации издания, сейчас бывший замначальника ИК работает в Нижнем Тагиле на «Уралвагонзаводе».