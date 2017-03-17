За утро на территории Нижнего Тагила в двух пожарах погибли три человека

Сегодня, 17 марта, в посёлке Черноисточинск в огне погиб 66-летний мужчина. Сообщение о пожаре поступило на пульт оперативных служб около четырёх часов утра: горел частный дом с надворными постройками. По предварительной версии, пожар начался в крытом дворе. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнём.

«Мужчина проживал в Нижнем Тагиле. Накануне днём он уехал в Черноисточинск, на дачу. Установлено, что мужчина злоупотреблял алкоголем – пил много и часто. 16 марта вечером он также находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», – пояснили в отделе надзорной деятельности.

Этим же утром огонь охватил двухэтажное здание барачного типа по адресу улица Пожарского, 15. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из задымлённого помещения шесть человек. Всего в тушении пожара было задействовано 10 единиц спецтехники и 37 человек личного состава. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-группу ММУ МВД «Нижнетагильское», в результате происшествия погибли два человека.

По обоим случаям инициирована доследственная проверка. Уточняются все обстоятельства происшествия.

Агентство новостей «Между строк»