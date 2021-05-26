Японский художник Икуру Куваджима рассказал студентам колледжа прикладного искусства о своём новом проекте в Нижнем Тагиле

Участник 6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства художник Икуру Куваджима накануне встретился со студентами Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна. Он рассказал ребят о том, как из фотожурналистики пришёл в искусство, почему выбрал для жизни Россию, и познакомил с проектом, посвящённым тагильчанину.

В середине августа в Нижнетагильском музее изобразительных искусств в рамках Уральской биеннале будет представлен проект-исследование Икуру Куваджимы о знаменитом японском бейсболисте Викторе Старухине, родившемся в 1916 году в Нижнем Тагиле. Как рассказал куратор арт-резиденции биеннале коренной тагильчанин Владимир Селезнёв, несколько лет назад японский художник спросил его о Старухине, но Владимир с удивлением понял, что впервые слышит эту фамилию.

«Когда я начал думать над программой арт-резиденции в Нижнем Тагиле, то вспомнил эту историю и решил, что нужно её развивать. Я написал Икуру, и сразу начало возникать много совпадений. В октябре мы поговорили об этом, а в ноябре в посёлке Горноуральский появилась первая секция бейсбола на Урале. Икуру будет делать в посёлке реальное бейсбольное поле, на котором будет заниматься эта команда. Мы надеемся, что в будущем в Нижнем Тагиле появится турнир имени Виктора Старухина. Это такое возвращение героя на Родину», — рассказал Владимир Селезнёв.

По словам Икуру, он собрал достаточно архивного материала о Старухине. Сейчас художник готовит коллажи с фотографиями из японских журналов и тагильского архива. Также на выставке будут представлены видеоарт и объекты.

«Это проект не про бейсбол, это проект про героя из Нижнего Тагила, а ещё про белую эмиграцию в вашем городе. Почему Старухин неизвестен в Нижнем Тагиле? Во-первых, была Вторая мировая война, потом Холодная война, не было информационного обмена между странами. Во-вторых, бейсбол не был популярен в СССР. В-третьих, Старухин умер довольно рано, в 1957 году. Возможно, если бы он был жив, в 90-е он бы приехал на Родину. Виноваты ещё немножко японцы. Они сюда приезжали, встречались с родственниками Старухина, делали про него фильм, но у них не было задачи рассказать об этом местным жителям», — говорит Икуру.

Художник также ответил на вопросы студентов: читает ли он мангу (японские комиксы), какие страны мечтает посетить, какую музыку слушает. Японец признался, что чувствует себя русским человеком, ведь последние 8 лет он живёт в России. Один из своих проектов «Я, Обломов» он посвятил этим размышлениям.

«Я родился и вырос в Японии, но учился в США на фотожурналиста. Там я познакомился с однокурсником из Румынии. Он пригласил меня в Румынию, где я пожил год. Там я начал фотографировать. Потом я жил в Украине и Казахстане. Последние 8 лет живу в России — сначала в Казани, теперь в Москве. Сначала я снимал репортажные фотографии, потом перешёл на концептуальные фотографии. Последние несколько лет занимаюсь современным искусством, начал снимать видео. Я понял, что неважно, где жить, где работать и зарабатывать», — заключил Икуру.