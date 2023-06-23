«Я — гостья и взаимодействую с местностью через миф». В кинотеатре «Красногвардеец» покажут документальный фильм с участием тагильской художницы Алисы Горшениной

В эти выходные, 23 и 24 июня, в Нижнем Тагиле в кинотеатре «Красногвардеец» пройдут два показа нового документального фильма «Тонкой нитью» (12+) с участием художницы Алисы Горшениной. Картина создана авторами известных документальных проектов «Атлантида Русского Севера» (12+) и «Сказки о маме» (16+).

Новый фильм режиссёра Софьи Горленко — это одновременно драма, комедия и фантасмагория, где всё тонкой нитью связано с народной философией, печалью и красотой культуры, старинными знаками и их новыми прочтениями.

Героями картины стали пять художников и модельеров из разных регионов России. Это Алиса Горшенина, Паладдя Башурова, Фрол Буримский, Маша Андрианова и Салима Усманова.

«Фильм показывает пять регионов России, моя часть логично смотрелась бы на Урале, но по причинам, независящим от меня, Урал снять не смогли, и я отправилась в Коми. Моя связь с Коми несколько мифична, я имею много корней, но все они размыты и доподлинно неизвестны, поэтому в фильме я не позиционирую себя как коми, я — гостья и взаимодействую с местностью через миф», — рассказала «Афише МС» Алиса Горшенина.

Съёмки проходили в деревне Нившера и её окрестностях. Своё путешествие художница сравнивает с экспедицией.

«Мы со съёмочной группой приехали в деревню, местные жители поселили нас в одном из домов. Весь первый день мы потратили на изучение местности и людей, которые здесь живут, поскольку они тоже принимали участие в фильме. Важно уточнить, что наш приезд был заранее согласован, то есть мы не вторгались в жизнь местных жителей внезапно, без предупреждения и их согласия», — говорит Алиса.

Процесс работы, по словам художницы, отчасти был импровизационным, место само помогало понять, что можно снять.

«Во время этих съёмок я испытала на прочность своё тело, было много моментов, когда я думала, что не выдержу, в итоге получила важный опыт и поняла, что недооцениваю свои силы», — отмечает художница.

«С Соней (режиссёром картины. — Прим. ред.) мы были давно знакомы, правда виртуально, просто взаимная подписка в соцсетях, иногда немного переписывались. А потом она позвала меня стать частью её нового фильма, вообще она давно об этом думала. Я согласилась, потому что для меня это очень полезный эксперимент, я хотела соприкоснуться с миром кино, как когда-то соприкоснулась с миром театра: в 2020 году я была художницей в спектакле “Приключения сапожника Петра” театра “Провинциальные танцы”», — делится Алиса.

По её словам, на выставке в «Красногвардейце» будет представлен один объект, который вмещает в себя много предметов со съёмок. После показа фильма 23 июня пройдёт лекция на тему «Экспериментальное кино» и беседа с художницей. Сейчас работы Алисы Горшениной можно увидеть в музее PERMM в Перми на выставке «Дикое счастье» (18+) до 1 сентября.