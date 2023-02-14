«Выписывать штрафы сейчас не должны». В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошла встреча предпринимателей с бизнес-омбудсменом в Свердловской области Еленой Артюх

В центре «Мой бизнес» предприниматели Нижнего Тагила встретились с бизнес-омбудсменом в Свердловской области Еленой Артюх и представителями налоговых органов. Главной темой, обсуждаемой на встрече, стало внедрение единого налогового платежа.

Теперь налогоплательщикам можно будет вносить единоразовый взнос, который в дальнейшем налоговые органы будут распределять сами. Кроме того, речь шла об изменениях в Налоговом кодексе о порядке уплаты налогов и обязательных платежей.

«Эта тема очень горячая для бизнеса сейчас. Отрадно, что и предприниматели, и налоговые органы понимают, что это взаимный процесс внедрения нового. Кроме того, на сегодня есть письмо Федеральной налоговой службы о приостановке штрафов до 1 марта 2023 года. Таким образом, налогоплательщикам идут навстречу и выписывать штрафы сейчас не должны», — прокомментировала АН «Между строк» Елена Артюх.

В Нижнем Тагиле предпринимателей волновали вопросы расчёта сальдо единого налогового счёта (ЕНС) — главного понятия в новой системе. Оно отражает разницу между поступлениями на счёт и обязательствами перед бюджетом.

Узнать о состоянии единого налогового счёта бизнесмены могут в личном кабинете налогоплательщика. Также информация о состоянии ЕНС доступна в учётной бухгалтерской системе налогоплательщика. Кроме того, обратиться за информацией можно в налоговую. Павел Кожеватов, заместитель начальника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 16, готов принять предпринимателей в кабинете № 226.

Елена Артюх и первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин провели личные консультации для тагильских предпринимателей. Бизнесменов интересовали вопросы возможного изменения границ территорий, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции; вопросы об ограничении на пользование земельным участком, который попал в охранную зону водоёма. Всего за личной консультацией обратились четыре предпринимателя.