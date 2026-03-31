Вынесен приговор подросткам, совершившим террористический акт на железной дороге в Свердловской области (ВИДЕО)

Собранные следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двоих 16-летних и 18-летнего молодых людей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой).

Следствием установлено, что в июле 2024 года трое фигурантов, действуя организованной группой, совершили поджог оборудования, отвечающего за безопасность движения поездов на железнодорожной магистрали Свердловской области, что повлекло ущерб на сумму более 1 млн рублей. За совершение данного преступления подростки получили от интернет-вербовщиков денежный перевод в сумме 40 тысяч рублей.

Несовершеннолетние были оперативно задержаны сотрудниками УФСБ по Свердловской области.

В ходе следствия причиненный преступлением ущерб возмещён законными представителями несовершеннолетних.

Приговором суда несовершеннолетним назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, двоим из них с отбыванием в воспитательной колонии, одному, достигшему совершеннолетия на момент вынесения приговора, — в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении заказчиков преступлений выделено в отдельное производство.

Напомним, что ранее собранные Центральным МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех жителей региона, которые не сообщили о вышеуказанном преступлении в правоохранительные органы. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), им назначены наказания в виде штрафов.

Следственный комитет России вновь обращает внимание подростков, что спецслужбы иностранных государств продолжают вербовку через социальные сети и мессенджеры, вовлекая в незаконные действия. Помните: в случае поступления предложения совершить преступление следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.