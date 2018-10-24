Возле села в Челябинской области взорвалась учебная ракета с бомбардировщика Су-24

Фрагмент учебной ракеты, предположительно сброшенной с военного самолёта Су-24, упал в Еткульском районе Челябинской области, со ссылкой на собственный источник пишет Znak.com.

По информации издания, инцидент произошёл накануне во второй половине дня. Ракета, по уверениям военных, случайно была сброшена мимо учебного полигона Сафакулёво (Курганская область) и упала в поле примерно в двух километрах от села Копытово на территории соседнего региона. В поле осталась воронка диаметром три метра, утверждают местные жители. По их словам, на месте падения был взрыв и возник пожар.

«По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Жертв и пострадавших нет», — заявил замначальника военно-следственного отдела по Челябинскому гарнизону Олег Хабин.

В пресс-службе Центрального военного округа от комментариев пока воздержались.

«Военный прокурор сказал, что ущерба экологии нет, разрушений и жертв нет, что там случилось, пока непонятно. Рядом полигон авиабазы в Сафакулёво, там же недалеко летают Ан-2 с аэродрома в Калачёво. Следствие разберётся», — заявил один из представителей военного ведомства.

В Челябинске базируется авиабаза бомбардировщиков СУ-24 и, с недавнего времени, Су-34. Используемый для тренировок лётного состава полигон Сафакулёво расположен примерно в 60 км от районного центра Еткуль и примерно в 40 км от места падения бомбы.