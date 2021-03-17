«Водоканал-НТ» оштрафовали на 301 тысячу рублей за сброс отходов

В декабре 2020 года Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области нашли нарушения в работе ООО «Водоканал-НТ» на 301 тысячу рублей. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки сотрудники ведомств обнаружили, что фирма сбрасывает опасные отходы в Черноисточинский пруд, хотя это запрещено. Для сброса сточных вод Министерство в декабре 2019 выделило «Водоканалу» ручей Безымянный.

При этом, согласно данным «Центра экологического мониторинга и контроля» в сбрасываемых водах выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном правонарушении на ООО «Водоканал-НТ». Также сотрудники надзорного ведомства направили в Ленинский районный суд исковое заявление с требованием обеспечить сброс сточных вод в ручей Безымянный.

В «Водоканале» сообщили АН «Между строк», что трубу, из которой происходил сброс, перенесли к ручью:

«Работы по прокладке трубопровода до точки сброса, указанной в решении Министерства, на момент выполнения работ в ноябре было невозможно по причине наличия заболоченного участка местности. В связи с этим, было принято решение продолжить работы после промерзания указанного участка. В декабре 2020 года, после промерзания заболоченного участка, работы по прокладке трубы до разрешенной точки сброса были возобновлены и закончены 28.12.2020».

По результатам рассмотрения дела ООО «Водоканал-НТ» оштрафовали на 301 тысячу рублей. Отмечается, что сброс сточных вод по-прежнему осуществляется с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.