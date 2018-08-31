Во время взрыва на оборонном заводе в Нижегородской области погибли три человека

В Нижегородской области на заводе имени Свердлова, занимающегося производством взрывчатки, произошёл взрыв, сообщает «Интерфакс». По данным источника агентства в скорой помощи, погибли три человека, ещё трое пострадали. В то же время источник РИА Новости сообщает о гибели двух людей. По его словам, также пострадали три человека.

«Инцидент произошёл в цехе по производству аммонала на заводе имени Я. М. Свердлова в городе Дзержинске», — уточнил собеседник агентства.

После взрыва на предприятии начался пожар на площади около ста метров.

Завод имени Свердлова производит взрывчатку для военных и промышленных целей. На предприятии работают около пяти тысяч человек.