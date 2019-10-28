Виновник смертельной аварии на Малышева попался на подмене анализов и отказался пройти проверку на полиграфе

Адвокат фонда Ройзмана Александр Шумилов, который защищает интересы жены погибшего 4 августа в аварии на перекрёстке Малышева и Московской таксиста, сообщил о вскрывшемся факте подмены анализов виновника аварии Владимира Васильева, пишет E1.ru.

«Я прочитал выводы экспертизы. Моча, которую исследовали, не принадлежала Васильеву. В документах говорится, что анализы принадлежали неустановленному лицу. Моё мнение, что после вскрывшихся фактов следователи смогут переквалифицировать статью Васильеву. И предъявят ему обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ ("ДТП, совершённое лицом, находившимся в состоянии опьянения"). Думаю, что теперь в деле должны будут прописать тот момент, что Васильев не предоставлял мочу, а у нас из сложившейся практики это означает, что и от медицинского освидетельствования человек отказался. В переквалификации многое будет зависеть от прокурора: утвердит он её или нет», — сказал Шумилов.

Он также уточнил, что обвиняемый отказался пройти проверку на полиграфе, на которой настаивал следователь Алексей Кондин.

Напомним, авария произошла 4 августа в 5:55. По данным ГИБДД, водитель KIA Rio Владимир Васильев двигался по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрёстке с Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, после этого врезался в ВАЗ (такси UBER), который стоял на перекрёстке на запрещающий красный свет. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. У обоих остались маленькие дети. Водитель и пассажир KIA Rio, водитель Toyota были доставлены в 24-ю больницу с черепно-мозговыми травмами.

Васильева доставили на допрос в ГУ МВД по Свердловской области, после чего задержали на ночь. Полиция также заявила, что по результатам экспертизы в крови обвиняемого после аварии не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков, что вызвало неоднозначную реакцию как у родственников погибших и пострадавших, так и у городской общественности.