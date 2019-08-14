Суд отправил в СИЗО водителя, обвиняемого в смертельном ДТП на Малышева

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следствия отправил под арест в СИЗО Владимира Васильева, обвиняемого в смертельном ДТП на перекрёстке улиц Малышева и Московской, пишет Znak.com. Васильев останется в изоляторе до 4 октября.

Прокуратура и родственники погибших в аварии поддержали ходатайство следствия: они посчитали, что Васильев может скрыться и продолжит управлять автомобилями. Сам Васильев заявил, что скрываться не собирается, а его адвокат ходатайствовал о мере пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, авария произошла в воскресенье в 5:55. По данным ГИБДД, водитель KIA Rio двигался по улице Малышева со стороны улицы Шейнкмана в сторону улицы Московской. На перекрёстке с Московской он по касательной задел автомобиль SsangYong, после этого врезался в ВАЗ, такси UBER, который стоял на перекрёстке на запрещающий красный свет. От удара ВАЗ столкнулся с Toyota, а Toyota — с Volkswagen. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте. Водитель и пассажир KIA Rio, водитель Toyota доставлены в 24-ю больницу. Предварительные диагнозы — черепно-мозговые травмы.

Вчера Васильева доставили на допрос в ГУ МВД по Свердловской области, после чего задержали на ночь. Полиция также заявила, что по результатам экспертизы в крови обвиняемого после аварии не обнаружили ни алкоголя, ни наркотиков, что вызвало неоднозначную реакцию как у родственников погибших и пострадавших, так и у городской общественности. На заседании суда Васильев заявил, что у него случился приступ в районе улицы Карлы Либкнехта: он находился в полуобморочном состоянии и не отдавал себе отчёта в своих действиях.