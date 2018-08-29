В Южной Корее арестовали капитана и владельца российского танкера «Палладий»

Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» и арестовала его владельца, капитана и нескольких моряков, оказавших сопротивление при задержании, сообщил «Интерфаксу» председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДРВО РПСМ) Николай Суханов.

Танкер задержали после того, как он покинул порт Пусан, не оформив отхода, и отказался вернуться по требованию береговой охраны. Ранее задержать «Палладий» разрешил южнокорейский суд, так как судовладелец не заплатил за ремонт судна, проведённый в Южной Корее. Береговая охрана высадила на танкер десант и задержала экипаж, рассказал Суханов.

Профсоюзу удалось связаться с одним из членов экипажа судна, который сообщил, что «Палладий» приконвоировали в Пусан, после чего на берег в наручниках увели «судовладельца, капитана и двух или трёх членов экипажа, которые оказали береговой охране сопротивление при задержании». Остальным морякам запретили покидать судно.

В течение 72 часов моряков могут допросить и должен быть решён вопрос о предъявлении обвинений. Суханов предположил, что судно могут конфисковать, а моряков, признанных невиновными, — депортировать. Капитану, по его словам, грозит до пяти лет тюрьмы.

В июне власти порта Пусан задержали судно за долги по зарплате морякам в размере 250 тысяч рублей, напоминает «Интерфакс». Большую часть этой задолженности судовладелец выплатил после жалоб моряков в Следственный комитет России и в инспекцию Международной федерации транспортных рабочих. В августе пять членов экипажа попросили профсоюз помочь им вернуться в Россию. На это у судовладельца денег не было, сообщает РПСМ. По данным профсоюза, «Палладий» находится в Южной Корее уже около четырёх месяцев.