В Свердловской области насмерть сбили десятилетнего велосипедиста

В Краснотурьинске Lada Granta сбила десятилетнего велосипедиста, проезжавшего по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

Ситуацию осложнило то, что водитель не увидел ребёнка из-за стоявшего рядом автомобиля. У него фактически не было шансов избежать наезда на велосипедиста.

Врачи прибывшей на место ДТП скорой пытались спасти мальчика, но в итоге от полученных травм он скончался в реанимационном отделении через 50 минут после ДТП.

В госавтоинспекции Свердловской области обращаются к родителям: при приобретении для ребёнка велосипеда или самоката необходимо постоянно проговаривать с ним правила безопасного поведения на дорогах, напоминать о том, что нужно обязательно спешиваться, переходить проезжую часть только на зелёный сигнал светофора.