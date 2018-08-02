В Свердловской области алиментщицу приговорили к 3 месяцам тюрьмы за долг в 800 тысяч рублей

В Свердловской области матери, не выплачивавшей алименты несовершеннолетнему сыну и уклонявшейся от исправительных работ, заменили наказание на лишение свободы сроком на 3 месяца, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

По информации приставов, должница, зная о возбуждённом в отношении неё исполнительном производстве, не перечисляла средства на содержание сына, нигде не работала и не предпринимала попыток трудоустроиться.

«Будучи привлечённой к административной ответственности, должница продолжила уклоняться от уплаты алиментов, а именно: не трудоустроилась, в центр занятости на учёт не встала, на явки к судебному приставу не являлась, к добровольной выплате алиментов и погашению долга не приступила. В связи с чем вновь предстала перед судом», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Новолялинский районный суд признал должницу виновной в совершении уже уголовного преступления по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей» и приговорил её к наказанию в виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства.