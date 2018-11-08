В Сургуте задержали блогера за раздачу бесплатных роллов. Его обвинили в организации несанкционированного митинга (ВИДЕО)

Полиция задержала 22-летнего блогера Рахима Абрамова, который в рамках благотворительного марафона «Доброе сердце» раздавал бесплатные роллы жителям Сургута, пишет местное издание NV86.ru

Стражи порядка приехали на место инцидента после того, как около 500 подростков устроили давку перед торговым центром «Росич». Организаторы на произошедшее никак не отреагировали. Задержали только Абрамова, толпу правоохранители разгонять не стали. Молодого человека, по его словам, обвинили в проведении несанкционированного митинга.

«Я в шоке, что творилось в Сургуте. Извините за то, что отменили мероприятие. Просто не нужно было устраивать давку. Все успели бы сфоткаться, забрать свои роллы. Но я сделал всё, что мог», — сообщил блогер в своём Instagram.

Позже Абрамов удалил этот пост.

Участники мероприятия, которым удалось пробиться внутрь, рассказали NV86.ru, что «простояли на холоде пять часов», а в итоге им раздали «по четыре ролла».