В ШИЗО приморской исправительной колонии нашли тела двоих заключённых

В штрафном изоляторе (ШИЗО) колонии № 39 в Приморье нашли тела двоих заключённых, со ссылкой на пресс-службу главного управления регионального ФСИН пишет ТАСС. Это произошло 24 октября, но только в четверг представители ведомства официально подтвердили информацию.

«Прибывшие медработники констатировали смерть, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти. Проводится проверка произошедшего», — заявил представитель ведомства.

В региональном подразделении Следственного комитета агентству сообщили, что проводят доследственную проверку по факту гибели людей.

ИК № 39 — колония общего режима — находится в селе Чкаловское в 300 километрах от Владивостока.