В Серове мужчина из мести обстрелял автомобиль соседей

Днём 2 сентября в Серове во дворе дома по улице Попова, 20 обстреляли автомобиль Fiat Albea, пишет местная газета «Глобус». Владельцы машины предполагают, что это сделал их сосед с четвёртого этажа, использовав пневматическое оружие.

«Соседи с пятого этажа слышали, как он пульки у кого-то просил… Минувшей ночью люди с пятого этажа вызывали в ту квартиру полицию, там шумели. Предполагаем, что жилец той квартиры хотел отомстить, но перепутал автомобили», — рассказала хозяйка автомобиля.

По её словам, на машине осталось около 20 вмятин, также выстрелами разбито стекло. В автомобиле и рядом с ним людей в момент обстрела не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших.

Местные правоохранители проводят проверку по факту обстрела автомобиля, уточнил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщики уголовного розыска отрабатывают на причастность к этому инциденту представителей молодого поколения, ранее судимых и склонных к такого рода противоправным деяниям», — добавил Горелых.

Накануне утром инцидент со стрельбой произошёл и в Краснотурьинске, где нетрезвый мужчина, предположительно бывший спецназовец ГРУ, с балкона обстрелял экипаж полиции и припаркованные автомобили, один из полицейских был ранен. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).