В Самарской области двух полковников ФСБ задержали за взятки в 118 млн рублей

В Самарской области задержаны замначальника СЭБ управления ФСБ по региону Сергей Гудованный и начальник отдела «М» Павел Черемшанцев этого же управления, пишет РБК. Их подозревают во взяточничестве, а также проверяют на причастность к организованной преступной группировке.

По данным следствия, с 2016 года задержанные полковники ФСБ получили в общей сложности 118 млн рублей. Также они хранили пистолет ПМ, малокалиберную винтовку, три гранаты и 900 патронов различного калибра. В их кабинетах и квартирах прошли обыски.

Кроме того, силовиков сейчас проверяют на предмет возможных связей с ОПГ «Законовские», которая появилась в 1990-e годы и контролировала крупнейший в Самарской области Кировский вещевой рынок и ряд коммерческих предприятий.

Уточняется, что следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовные дела по ч. 6 ст. 290 УК России «Получение взятки» и по ч. 4 ст. 291 УК России «Дача взятки». Самарские СМИ сообщают, что вместе с силовиками задержаны также два посредника.