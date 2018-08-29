В садовом домике под Нижним Тагилом сгорел мужчина

Накануне около полудня на телефон оперативных служб поступило сообщение о пожаре в коллективном саду «Леба». Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, при разборке сгоревших конструкций был обнаружен труп мужчины, хозяина садового участка. По предварительным данным, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении. Очаг пожара находился рядом с кроватью, где спал погибший.

В тушении были задействованы две единицы техники и 11 человек личного состава. По факту ЧП организована проверка.