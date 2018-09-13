В Реже 6-летняя девочка получила разрыв селезёнки в детсаду

В Реже прокуратура проводит проверку по факту травмирования 6-летней воспитанницы МКДОУ «Детский сад № 6 "Журавлик"» в селе Черемисское, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Znak.com.

По информации прокуратуры, днём 11 сентября девочка во время игры в детсаду побежала за мячом, запнулась и упала на землю. Ребёнка осмотрел фельдшер детского сада, а затем и врач. Когда самочувствие девочки ухудшилось, её доставили в городскую больницу Режа, а оттуда — в больницу Екатеринбурга. У неё диагностировали разрыв селезёнки.

Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Согласно федеральному законодательству, образовательная организация обязана создавать безопасные условия воспитания несовершеннолетних. В ходе проверки будет дана оценка по факту ненадлежащего контроля со стороны сотрудников дошкольного учреждения, в частности воспитателя, за детьми. Также прокуратура запросит медицинские документы о состоянии здоровья ребёнка, изучит, насколько своевременно и эффективно ему оказали первую помощь в детском саду.