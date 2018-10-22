В полиции рассказали подробности гибели 22-летнего спецназовца в Нижнем Тагиле

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области прокомментировали обстоятельства гибели 22-летнего Александра Кожева, тело которого было обнаружено в ночь на 20 октября возле дома № 146 по улице Круговой. По информации АН «Между строк», погибший являлся бойцом 12-го отряда специального назначения «Урал».

Как рассказал АН «Между строк» официальный представитель областного полицейского главка Валерий Горелых, причастных к инциденту удалось вычислить в кратчайшие сроки благодаря оперативным действиям тагильских полицейских и камерам «Безопасного города».

«По предварительной информации, у погибшего произошёл конфликт с компанией молодых людей, которая проезжала мимо на ВАЗ-2115. Мужчине сделали замечание, что тот передвигается по проезжей части, а тому якобы это не понравилось. В результате компания, которая состояла из шести человек в возрасте 19 до 24 лет, вышла и избила пешехода, при этом забрав его вещи. После чего они скрылись. Через некоторое время по данной дороге проезжал автомобиль ВАЗ-2111 под управлением 33-летнего мужчины. Водитель пояснил, что в том месте “переехал что-то”, но, выйдя из машины, ничего не заметил, так как было темно, и поехал дальше. Мужчина сообщал полицейским, что ни от кого не скрывался, потому что не предполагал, что проехал по человеку. Оперативникам уголовного розыска и сотрудникам ГИБДД удалось вычислить оба автомобиля и всех лиц, причастных к трагедии», — пояснил Валерий Горелых.

В настоящее время все участники опрошены. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.