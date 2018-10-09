В Петербурге подожгли редакцию агентства «повара Путина»

В Санкт-Петербурге неизвестный поджёг редакцию Федерального агентства новостей (ФАН), пишет «Фонтанка». Издание входит в медиаимперию бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

9 октября около трёх часов утра неизвестный мужчина разбил стекло на первом этаже в офисе редакции, расположенной в бизнес-центре «Ильич» Приморского района, бросил в помещение зажигательную смесь и поджёг. В редакции находились три человека, все они сидели далеко от окна, поэтому никто не пострадал. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием. Полиция принимает меры для установления причастных к поджогу.

Учредителем ФАНа является Евгений Зубарев. Агентство связывают с так называемой «фабрикой троллей», специалисты которой пишут в соцсетях платные комментарии в поддержку нынешнего российского правительства.