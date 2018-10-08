В омской колонии после массовых беспорядков ввели режим ЧС

В омской ИК-6 после массовых беспорядков ввели режим чрезвычайной ситуации, в колонию ограничен доступ адвокатам и родственникам заключённых, со ссылкой на начальника пресс-службы регионального управления ФСИН Светлану Плотникову пишет ТАСС.

По её словам, зачинщиков беспорядков изолировали за пределы колонии. По факту случившегося проведут проверку, в частности просмотрят записи инцидента. Плотникова отметила, что всё фиксировалось на видео. Она добавила, что в беспорядках пострадали 20 заключённых, им оказали помощь в медицинской части колонии, в реанимацию никто не попал.

Уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова заявила, что четверо пострадавших госпитализированы. По её словам, другие заключённые, которые получили «побои и ссадины», получили медицинскую помощь. По данным Касьяновой, изолировали около 12 подозреваемых организаторов бунта. Они находятся в следственном изоляторе, в их отношении идут следственные действия. Омбудсмен также подтвердила введение чрезвычайного режима в колонии, ограничение свиданий и запрет передач.

Ранее представители ФСИН заявили, что вечером 7 октября несколько заключённых ИК-6 потребовали послабления режима и устроили беспорядки, произошла массовая драка. В колонию ввели спецотряд. В группе «Инцидент Омск» во «ВКонтакте» опубликовали фотографию с плакатом с надписью «Спасите», вывешенным из окна колонии.

При подавлении беспорядков сотрудники ФСИН оружие и спецсредства не применяли, заявили в ведомстве. Осуждённых конвоировали помощью спецприёма «загиб руки за спину». В драке участвовали от 100 до 150 человек, следует из приказа о введении особого режима в ИК-6, который опубликовала адвокат «Руси сидящей» Вера Гончарова. По факту беспорядков Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о дезорганизации деятельности колонии.