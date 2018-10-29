В Нижнем Тагиле женщина 40 минут пролежала в яме возле торгового центра со сломанной ногой

Жительница Нижнего Тагила Лариса Г. получила перелом шейки бедра после падения в яму возле ТЦ «Экстрим» на улице Дружинина, 49. По словам женщины, 21 октября около 19:30 она шла по неосвещённому участку дороги возле ТЦ от дома № 43 в сторону улицы Дружинина.
«Было очень темно, и я шла практически на ощупь. Ногой я почувствовала бордюр и решила его переступить, а это оказался въезд в подземный бокс магазина. Я упала с высоты примерно метр двадцать. Вызвала скорую. Пока она ехала 40 минут, я включила фонарик на телефоне и ползком доползла до тротуара», — рассказала АН «Между строк» Лариса.
Прибывшие медики госпитализировали Ларису в Демидовскую больницу. Теперь 52-летней женщине предстоит долгое лечение и восстановление.
«Я обратилась в Роспотребнадзор, но те меня отправили самостоятельно искать хозяина торговой точки. Сегодня я позвонила в прокуратуру. В этом месте в тёмное время суток проходят десятки людей, но единственный фонарь на углу крыши торгового центра не работает и вообще направлен в небо. И ограждений там никаких нет — если упадёт ребёнок, то ему просто не выбраться из ямы», — говорит пострадавшая.