Происшествия

В Нижнем Тагиле женщина 40 минут пролежала в яме возле торгового центра со сломанной ногой

29.10.2018 10:47
В Нижнем Тагиле женщина 40 минут пролежала в яме возле торгового центра со сломанной ногой

Жительница Нижнего Тагила Лариса Г. получила перелом шейки бедра после падения в яму возле ТЦ «Экстрим» на улице Дружинина, 49. По словам женщины, 21 октября около 19:30 она шла по неосвещённому участку дороги возле ТЦ от дома № 43 в сторону улицы Дружинина.

«Было очень темно, и я шла практически на ощупь. Ногой я почувствовала бордюр и решила его переступить, а это оказался въезд в подземный бокс магазина. Я упала с высоты примерно метр двадцать. Вызвала скорую. Пока она ехала 40 минут, я включила фонарик на телефоне и ползком доползла до тротуара», рассказала АН «Между строк» Лариса.

Прибывшие медики госпитализировали Ларису в Демидовскую больницу. Теперь 52-летней женщине предстоит долгое лечение и восстановление.

«Я обратилась в Роспотребнадзор, но те меня отправили самостоятельно искать хозяина торговой точки. Сегодня я позвонила в прокуратуру. В этом месте в тёмное время суток проходят десятки людей, но единственный фонарь на углу крыши торгового центра не работает и вообще направлен в небо. И ограждений там никаких нет  если упадёт ребёнок, то ему просто не выбраться из ямы», говорит пострадавшая.

 

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