В Нижнем Тагиле женщина 40 минут пролежала в яме возле торгового центра со сломанной ногой

Жительница Нижнего Тагила Лариса Г. получила перелом шейки бедра после падения в яму возле ТЦ «Экстрим» на улице Дружинина, 49. По словам женщины, 21 октября около 19:30 она шла по неосвещённому участку дороги возле ТЦ от дома № 43 в сторону улицы Дружинина.

«Было очень темно, и я шла практически на ощупь. Ногой я почувствовала бордюр и решила его переступить, а это оказался въезд в подземный бокс магазина. Я упала с высоты примерно метр двадцать. Вызвала скорую. Пока она ехала 40 минут, я включила фонарик на телефоне и ползком доползла до тротуара», — рассказала АН «Между строк» Лариса.

Прибывшие медики госпитализировали Ларису в Демидовскую больницу. Теперь 52-летней женщине предстоит долгое лечение и восстановление.