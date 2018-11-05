В Нижнем Тагиле задержали 60-летнего педофила-рецидивиста

Тагильские правоохранители задержали 60-летнего Владимира Устюжанина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера над пятилетней девочкой. Около пяти месяцев уральца разыскивали стражи порядка, а также волонтёры из поискового отряда «Скорпион». Задержать подозреваемого удалось днём 4 ноября.

«Его задержали, когда он прогуливался по центру Нижнего Тагила. Всё это время мужчина жил в водонасосной станции в Николо-Павловском в пригороде. Его увезли в итоге в один из отделов полиции», – рассказал АН «Между строк» источник в правоохранительных органах, добавив, что задержанный ранее уже был судим за преступление сексуального характера и за убийство.

В пресс-службе полиции агентству отказали в комментариях.