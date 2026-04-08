В Нижнем Тагиле владелец частного дома сливал отходы жизнедеятельности в почву возле реки

В Нижнем Тагиле собственник одного из частных домов в микрорайоне Горбуново установил ёмкости, предназначенные для хранения и транспортировки неочищенных сточных вод и жидких коммунальных отходов, не оборудованные сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, в границах водоохранной зоны реки Леба.

Как установила межрайонная природоохранная прокуратура Нижнего Тагила в ходе проверки, проведённой совместно с Министерством природных ресурсов и экологии и Центром экологического мониторинга и контроля, были проведены лабораторные и химические анализы проб почвы. По результатам экспертизы было установлено превышение нормативного содержания азота аммонийного в 4,3 раза, что привело к причинению вреда почвам, оцениваемому более чем в 23 тысячи рублей.

В связи с выявленными нарушениями природоохранный прокурор обратился с исковым заявлением к собственнику сооружений с требованием их демонтажа и возмещения ущерба, причинённого окружающей среде.

Ленинский районный суд удовлетворил иск в полном объёме. Сейчас собственник дома уже устранил нарушения и полностью возместил ущерб.