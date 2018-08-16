В Нижнем Тагиле в сгоревшей квартире обнаружен труп женщины со следами криминала  

Обгоревшее тело со следами насильственной смерти было обнаружено накануне в квартире дома № 52 по улице Ульяновской в Нижнем Тагиле. Труп 59-летней хозяйки найден спасателями МЧС во время тушения пожара. По версии следствия, женщину сначала убили, а потом подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.

«Экспертиза показала, что смерть носит криминальный характер. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Проводятся мероприятия по установлению подробностей случившегося и лиц, совершивших преступление», — сообщил ИА «Все новости» замруководителя следственного отдела по Тагилстроевскому району Андрей Попов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре в квартире на четвёртом этаже поступило в 22:14. На место выезжали три единицы спецтехники и семь человек личного состава. Четырёх жильцов дома спасатели эвакуировали, использовав кислородные маски.