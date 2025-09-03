В Нижнем Тагиле установят ещё один бюст Феликса Дзержинского

Депутат Нижнетагильской городской думы Дмитрий Костенников в своих социальных сетях анонсировал установку в Парке скульптуры советского периода отреставрированного бюста Феликса Дзержинского.

«Ранее, во время моей поездки в Москву на совещание с силовым блоком, ко мне обратился внучатый племянник Феликса Эдмундовича Дзержинского. Владимир Михайлович Дзержинский — один из потомков, который несёт память своего деда. Ко мне он обратился с просьбой о присвоении имени государственного и общественного деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского одному из учебных заведений или спортивных школ Нижнего Тагила. По решению администрации города Нижний Тагил было принято решение об установке бюста в сквере парковой скульптуры советского периода»,— говорится в посте.

Народный избранник отметил, что бюст привезён из бывшей советской республики, где его снесли. Подробнее об истории скульптуры Дмитрий Костенников пообещал рассказать в день открытия бюста — 17 сентября.

Отметим, что в Нижнем Тагиле пока установлены два памятника главному чекисту СССР. Один «Железный Феликс» стоит на проспекте Дзержинского в районе дома № 45, а второй — на перекрёстке Восточного шоссе и проспекта Вагоностроителей у проходной «Уралвагонзавода».