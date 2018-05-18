В Нижнем Тагиле суд вынес приговор бригадирам электромонтёров, пострадавших от удара током

В Нижнем Тагиле суд приговорил к году ограничения свободы начальников бригады электромонтёров «ЕвразЭнергоТранс», из-за которых от удара током пострадали двое подчинённых. Уголовное дело было возбуждено после проверки, инициированной прокуратурой Тагилстроевского района. Работники компании признаны виновными в причинении тяжкого вреда здоровью своим коллегам из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ст. 118 УК РФ).

ЧП произошло ночью 18 мая 2017 года. По версии следствия, сотрудники предприятия нарушили требования правил охраны труда при эксплуатации электроустановок. Они не довели до сведения бригады информацию о том, что провода находятся под напряжением. Кроме того, начальник во время производства работ покинул рабочее место. Все эти действия привели к травмированию других заводчан, считают в ведомстве.

«Впоследствии один из членов производственной бригады начал протирать первый изолятор от портала к проводу, находящемуся под напряжением. Пострадавший потянулся к изолятору, присоединённому к проводу, находящемуся под напряжением, вследствие чего произошёл пробой воздушного промежутка, образовалась вольтовая дуга. В результате два электромонтёра получили травмы различной степени тяжести», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Один из заводчан получил ожоги спины, груди, живота и левой руки, что было квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Суд назначил начальникам по году ограничения свободы. Дважды в месяц они должны будут отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции. Также им запрещено покидать Нижний Тагил.