В Нижнем Тагиле стартовал первый турнир по фиджитал-спорту 

В Нижнем Тагиле 20 мая в центре «Мой бизнес» прошло открытие первых фиджитал-игр (вид многоборья, который совмещает физические и киберспортивные дисциплины), организованных при поддержке ЕВРАЗа. Партнёрами в проведении мероприятия стали центр «Мой бизнес», инвестиционная платформа «ВДЕЛО» и IT-академия «Железная логика».

В играх принимают участие тагильские школьники, которые заранее зарегистрировались на соревнования. В основном это ученики «IT-академии ЕВРАЗа». Подростки стали первой фокус-группой, с помощью которой будет ясно, как в дальнейшем развивать мультиспортивный турнир в Нижнем Тагиле. Само направление фиджитал-спорта представляет собой сочетание киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий, искусственного интеллекта с разными спортивными дисциплинами, такими как футбол, баскетбол, лазертаг, картинг и другими.

«Сейчас вы будете играть, но когда вы подрастёте, ваши навыки будут приносить реальные деньги, которые можно тратить в том числе и на академию ЕВРАЗа. Желаю вам удачи и успеха в играх. Приходите к нам, мы всем рады», — сказал начальник управления реализации IT-проектов дирекции информационных технологий ЕВРАЗ НТМК Максим Коротких, давая старт турниру.

По словам технического директора IT-компании «ВДЕЛО» и руководителя «IT-академии ЕВРАЗа» Руслана Мухутдинова, про подобные соревнования мало кто знает, но турниры по фиджитал-спорту являются новым витком развития классического спорта и IT-технологий. Их можно сравнить с олимпийскими играми, которые сейчас нам недоступны в полной мере. После проведения первых состязаний в Нижнем Тагиле, при хорошей обратной связи от участников, «IT-академия ЕВРАЗа» создаст специальное подразделение для подготовки киберспортсменов. Чтобы у каждого появилась возможность заявляться на такие крупные турниры, как «Игры будущего» — мультиспортивный турнир в концепции фиджитал-спорта с общим призовым фондом в размере 10 млн долларов. Они стартовали в Казани 21 февраля и продолжались до 3 марта 2024 года. Участниками турнира стали более 260 международных команд и свыше двух тысяч игроков из разных стран мира. Турнир проводился по 21 инновационной дисциплине, основанной на сочетании физической активности и современных технологий.

«В Нижнем Тагиле есть “IT-академия ЕВРАЗа”, которая существует уже третий год. И у ребят появилась возможность посоревноваться друг с другом в компьютерных играх. Недавно проходили “Игры будущего” в Казани, и мы решили провести подобные игры в рамках нашей академии. Мы вместе c учениками взяли несколько видов компьютерных игр, которые хотели бы популяризировать. Это “Танки”, Fifa 24 и Dota. Все они были представлены на турнире “Игры будущего”. Главный смысл проведения таких мероприятий — показать ребятам, что игра на компьютере является только одной стороной жизни. И конечно, она развивает много полезного. Но не нужно забывать про спорт. Именно хорошие спортивные навыки помогут в деле и профессии, а это главная составляющая их будущего», — отметил Руслан Мухутдинов.

Для участников команд и группы поддержки в лице родителей провели познавательную викторину, образы к которой создала нейросеть. После интерактива школьникам объяснили все этапы проведения соревнований.

Команда «IT-академии ЕВРАЗа» подготовила для соревнований четыре дисциплины. Первая — фиджитал-футбол. Это соревнование по компьютерной игре Fifa 24, в которую ребята играли на большом мониторе, поделившись на команды так, чтобы каждый игрок сыграл с другим. На следующий день эти же команды проводили живой чемпионат по мини-футболу в спортивном комплексе «Металлург-Форум». По его итогам забитые голы на реальном поле складывались с виртуальными голами в игре Fifa 24. Победителем становится команда, которая забила большее количество голов в обоих матчах.

Следующей дисциплиной мультиспортивного турнира станет популярная игра Dota 2. В неё ребята будут играть 23 мая удалённо за своими домашними компьютерами. Участникам предстоит разбиться на команды по пять человек, разрушить башни противника, прорвавшись на его базу, и сокрушить главное здание — «Трон». После две команды победителей в Dota 2 будут соревноваться в заезде на картинге за призовой сертификат.

24 мая участники соревнований сойдутся в игре «Танки» также удалённо за домашними компьютерами. Задача каждой команды — провести успешный бой, управляя одной из боевых машин, доступных в игре, против команды соперника. Необходимо уничтожить противника либо захватить его базу, при этом не получая повреждений своих танков. После компьютерной игры ребята сойдутся в реальном баттле в лазертаге. Команда, которая получит больше всего очков и побед, станет обладателем призового сертификата с денежным номиналом.

27 мая группы ждёт Хакатон-8. Школьникам дадут реальную задачу из бизнеса, которую они должны будут решить с помощью навыков программирования за отведённое время.

Также 27 мая в 18:00 в центре «Мой бизнес» состоится торжественное вручение подарочных сертификатов командам-победителям.