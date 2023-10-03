В Нижнем Тагиле родители подрались из-за ссоры детей (ВИДЕО)

В Дзержинском районе Нижнего Тагила произошла драка отцов пятиклассников. Инцидент произошёл 22 сентября во дворе дома № 13 на Ленинградском проспекте и был заснят на видео случайными свидетелями.

По предварительной информации, конфликту мужчин предшествовала потасовка сыновей, учащихся школы № 87. Один из отцов решил заступиться за отпрыска, узнал номер телефона папы одноклассника и предложил встретиться. Разговор у мужчин не заладился сразу и, обменявшись парой фраз, они перешли в рукопашную. В результате драки один из родителей получил травмы и вызвал скорую помощь.

Женщина, представившаяся гражданской женой пострадавшего, в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» заявила, что медики осмотрели мужчину и зафиксировали побои.

В пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что по факту случившегося в ОП № 17 организована проверка. По её итогу будет принято обоснованное решение.