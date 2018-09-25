В Нижнем Тагиле пропала пенсионерка с амнезией

Полиция Нижнего Тагила и волонтёры поискового отряда «Скорпион» разыскивают 87-летнюю Раису Паюсову, которая утром 23 сентября вышла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно. По словам родственников, пенсионерка страдает потерей памяти и раньше уже терялась, но всегда самостоятельно возвращалась домой.

В день пропажи женщина была одета в светлую ветровку, серый берет, чёрные брюки и белые туфли. С собой носит чёрную хозяйственную и тряпичную бордовую сумку.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионерки или может сообщить какую-либо информацию, просят позвонить по телефонам: 02 или 8 (904) 172-05-95.