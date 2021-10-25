В Нижнем Тагиле появится второй крематорий, но это понравилось не всем

В Нижнем Тагиле в Сухоложском посёлке появится новый крематорий. Как рассказал АН «Между строк» директор ООО «Альянс» Алексей Афонасьев (учредитель компании — известный в Нижнем Тагиле предприниматель Илья Соловьёв. — Прим. ред.), современная мобильная печь для кремирования разместилась в здании на ул. Трикотажников, 1/1. Но местные жители (или конкуренты) восприняли эту информацию с негативом. На прошлой неделе на территории посёлка неизвестные расклеили плакаты с требованием остановить строительство и не допустить запуска печи.

На запрос АН «Между строк» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила ответили, что здание не муниципальное и принадлежит частному лицу. По информации управления архитектуры и градостроительства администрации города, никаких запросов об использовании этого здания, о разрешении разместить там предприятие, оказывающее ритуальные услуги (крематорий), в управление не поступало. Сейчас по данной информации муниципалитетом проводится проверка.

В беседе с журналистом АН «Между строк» представитель компании отметил, что ему неизвестно, кто начал против него агитационную кампанию.

«Сейчас очень много различных общественных организаций, которые любят попиариться на всём подряд. Вполне возможно, что это их рук дело», — предположил Афонасьев, добавив, что для обвинения конкурентов в диверсии у него нет прямых доказательств.

При этом предприниматель отмечает, что печь соответствует всем современным требованиям в плане безопасности для человека и окружающей среды.

«Кроме того, здание размещается в промышленной зоне на значительном удалении от жилых домов, а вокруг него находятся зелёные насаждения, — пояснил Афонасьев. — Печь у нас одна, она передвижная, значит, мы можем в любой момент её перевезти в другое место. Это особый вид печей, предназначенных для работ в зонах эпидемий, где важна мобильность. По сути, мы просто завели её под крышу и подключили к газу, но она может работать на разном топливе».

В «Альянсе» уверяют, что печь имеет все необходимые сертификаты соответствия. Помимо этого, компания прошла дополнительную добровольную сертификацию.

«Уникальность данной печи ещё и в том, что она имеет несколько камер: основная камера и камера дожига, предназначенная для дожигания получающихся в результате горения опасных соединений и уменьшения объёма золы. Получается, что на выходе дым в несколько раз чище, чем у котельных, работающих на угле или мазуте», — говорит Афонасьев.

Пока печь работает в тестовом режиме. Дату её полноценного запуска и цену проекта в компании не озвучивают.

«Идёт процесс заключения договоров. У нас уже есть разрешение Ростехнадзора и МЧС. Что касается санитарно-защитных зон, эти процессы требуют определённого времени. Мы не можем установить какие-то экологические и биологические факторы до тех пор, пока не начнём работать. Существует определённый регламент, где эти сроки прописаны. И вот когда мы начнём работать, тогда и будут конкретные исследования», — заявили в компании.

Также в ООО «Альянс» отметили, что, согласно действующим правовым актам, каких-либо ограничений на работу крематориев на территории муниципалитета нет.

«Важно понять, что наше предприятие не оказывает никаких ритуальных услуг. Мы не торгуем гробами или венками, у нас нет прощального зала. Мы просто технический цех. К нам привозят тело, мы его кремируем и отдаём прах. Все отношения с родственниками усопших оформляет похоронное агентство. Основная задача нашего предприятия — оказание населению качественных услуг в кратчайшие сроки», — уточняет Афонасьев.

Крематорий на Сухоложском станет вторым в городе. Первый крематорий в Нижнем Тагиле был возведён в 1996 году на Рогожино.