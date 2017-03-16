В Нижнем Тагиле полиция задержала двух вымогателей

В Нижнем Тагиле сотрудники уголовного розыска ОП № 16 задержали двух местных жителей по подозрению в вымогательстве, сообщает пресс-служба ведомства.

С заявлением о вымогательстве 31 тысячи рублей в полицию обратился 24-летний тагильчанин. Во время опроса выяснилось, что ранее он через социальную сеть познакомился с 27-летним мужчиной, который занимается торговлей наклейками на автомашины.

«Некоторое время мужчины сотрудничали, и по рекомендации потерпевшего его приятель обращался за услугой к новому знакомому. О том, что тот не рассчитался за выполненную работу, мужчина узнал от самого исполнителя, который в грубой форме потребовал отдать долг приятеля, который якобы с 7 тысяч вырос из-за процентов», – рассказали правоохранители.

Получив отказ, вымогатель вместе со своим приятелем подкараулил потерпевшего, усадил в автомашину, увёз на окраину города и требовал отдать деньги, применяя насилие.

«По словам потерпевшего, он передал злоумышленникам 16 тысяч рублей, которые были при нём. Позже мужчины назначили “должнику” встречу в одном из развлекательных заведений города, куда тот должен был привезти оставшуюся сумму», – раскрывают подробности дела следователи.

Однако на встречу приехали оперативники, которые и задержали подозреваемых. Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Подозреваемые до суда отпущены под подписку о невыезде. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»