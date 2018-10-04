В Нижнем Тагиле полиция разыскивает мужчину, укравшего сумочку у заснувшей официантки Fashion Coffee (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила разыскивает мужчину, подозреваемого в краже личных вещей у сотрудницы кафе. Инцидент произошёл утром 22 сентября в круглосуточной кофейне Fashion Coffee на проспекте Строителей. По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», около 6 часов утра в кафе зашёл молодой человек, который заметил, что официантка задремала.

«Воспользовавшись спящим состоянием девушки, мужчина взял её сумку. Проснувшись, девушка обнаружила пропажу своего сотового телефона, выбежала во двор и увидела, как неизвестный мужчина держит в руках её сумку и вытряхивает из неё вещи. Официантка обратилась к мужчине с просьбой вернуть её сумку, но в ответ злоумышленник ударил её и скрылся с места преступления», — пояснили в полиции.

Ущерб потерпевшая оценила в шесть тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по камерам наружного наблюдения был установлен мужчина, которого опознала официантка. В настоящее время личность злоумышленника устанавливается.

Приметы: на вид 30–35 лет, среднего роста, плотного телосложения, волосы русые, был одет в тёмно-синий спортивный костюм с белыми лампасами.

Всех, кто опознал мужчину или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефону (3435) 97-64-02 или «02».