В Нижнем Тагиле полиция накрыла банду наркоторговцев

Полиция Нижнего Тагила передала в суд уголовное дело в отношении банды из шести человек, которые подозреваются в хранении и распространении запрещённых веществ на территории города.

«Четверых иностранцев 1996, 1998 и 1999 года рождения стражи порядка задержали в съёмных квартирах на территории Нижнего Тагила, которые они арендовали для подготовки к преступлениям. В жилищах оперативники изъяли весы, упаковочный материал и другие вещественные доказательства, указывающие на то, что злоумышленники занимались расфасовкой и распространением “синтетики”. Из нескольких закладок, уже размещённых на улицах Подгорной и Халтурина, а также из квартир фигурантов сыщики изъяли в общей сложности без малого два килограмма смертельного зелья, предназначавшегося для распространения», — рассказал АН «Между строк» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В ходе предварительного следствия полицией были установлены и задержаны ещё два жителя Нижнего Тагила, выполнявшие роли курьеров. Мужчины пояснили, что делали «закладки» всего неделю, после чего были задержаны с поличным. Заработанные деньги они успели потратить на дорогие сотовые телефоны и одежду.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей. Девять возбуждённых уголовных дел были объединены в одно производство по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном и особо крупном размере», санкции по которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.