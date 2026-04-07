В Нижнем Тагиле пенсионерка продала две квартиры под влиянием мошенников и теперь пытается оспорить сделки

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес решение по делу пенсионерки, оспаривающей сделку купли-продажи квартиры, которую женщина, по её словам, оформила под влиянием мошенников.

Напомним, в феврале прошлого года педагог с 30-летним стажем продала квартиру семье военнослужащего, который купил её для своей дочери. По словам покупателей, сделка прошла спокойно — женщина вела себя уверенно, сама пересчитывала деньги, а продажу квартиры объясняла необходимостью лечения и помощи родственнику. После сделки, когда ключи были уже переданы, замки заменены, а новые владельцы планировали ремонт, женщина обратилась в полицию с заявлением, что действовала под давлением телефонных мошенников. Позже выяснилось, что за короткий срок пенсионерка продала и вторую свою квартиру, однако туда покупатель — многодетный отец с семьёй — так и не смог заехать. Женщина проживает в этой квартире до сих пор.

Как сообщает Е1, покупатель квартиры — участник СВО, который на протяжении двух лет откладывал деньги, чтобы купить дочери жильё. Однако из-за затянувшегося спора девушка в итоге отказалась от поступления в колледж в Нижнем Тагиле, поскольку у семьи не оказалось возможности обеспечить ей проживание в городе.

В суде бывшая владелица квартиры настаивала на отмене сделки, утверждая, что стала жертвой обмана. По её словам, деньги были переведены на счета третьих лиц по указанию мошенников, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело, однако установить причастных пока не удалось.

В судебном заседании прокурором было дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований, в том числе по причине отсутствия доказательств наличия у истца когнитивных нарушений, психических заболеваний в период совершения сделки, недоказанности факта какого-либо содействия мошенников при совершении сделки и иного воздействия на истца. У продавца имелась возможность отказаться от сделки — коллеги убеждали женщину в том, что она связалась с мошенниками.

Также в ходе судебного разбирательства была проведена комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза, которая заключила, что пенсионерка не осознавала своих действий. Однако адвокат семьи привлекла к делу независимого эксперта-психиатра, который полностью опроверг результаты экспертизы.

В результате Ленинский районный суд отказал пенсионерке в удовлетворении иска, и квартира осталась в собственности у нового хозяина. К ремонту новые владельцы недвижимости пока не приступили, так как решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.