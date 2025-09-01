В Нижнем Тагиле пенсионер на иномарке сбил двух женщин на пешеходном переходе

Сегодня, 1 сентября, около 11:00 в районе ГГМ произошло ДТП, в котором пострадали две женщины.

Как сообщили в Госавтоинспекции Нижнего Тагила, 71-летний местный житель за рулём Toyota Verso, двигаясь у дома № 14 на Черноисточинском шоссе в сторону улицы Тагильской, сбил двух женщин — 54 лет и 61 года, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии женщины получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в ДГБ № 2.

Стаж вождения у водителя составляет 41 год, к административной ответственности за нарушение ПДД в этом году не привлекался. На момент аварии был трезв. Он и его пассажир были пристёгнуты ремнями безопасности. Как объяснил мужчина, его ослепило солнце, поэтому пешеходов он заметил не сразу, а когда заметил, затормозить уже не успел.

В отношении водителя составлен протокол по ст. 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества пешеходам) и по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). Также, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено отсутствие дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещён, 2.1 «Главная дорога» и 6.8.3 «Тупик». Обслуживающей организации выдано предписание об устранении недостатков.

В Госавтоинспекции напоминают, что водители обязаны снижать скорость перед пешеходными переходами, а пешеходам важно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.